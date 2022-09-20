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ВСУ уничтожили почти 55 000 российских оккупантов — Генштаб опубликовал потери России

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 09:22
ВСУ уничтожили почти 55 000 российских оккупантов — Генштаб опубликовал потери России - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 54 810 российских оккупантов с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. В утренней сводке 20 сентября в Генштабе заявили, что за сутки силы обороны отбили атаки в районах Майорска, Веселого, Курдюмовки и Новомихайловки. Авиация ВСУ поразила 24 района скопления сил и техники.

Общие потери россиян составили: 

личного состава — 54810 (+160),

танков — 2216 (+4),

боевых бронированных машин — 4724 (+4),

артиллерийских систем — 1323 (+10),

РСЗО — 318 (+6),

средств ПВО — 168,

самолетов — 252 (+1),

вертолетов — 217,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 925 (+5),

крылатых ракет — 239 (+1),

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 3587 (+6),

специальной техники — 125.

Читайте также: Оккупанты пытались оставить позиции под Бахмутом, им напомнили о заградотрядах – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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армия России война генштаб потери России
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