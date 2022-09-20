ВСУ уничтожили почти 55 000 российских оккупантов — Генштаб опубликовал потери России
Вооруженные Силы Украины уничтожили 54 810 российских оккупантов с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. В утренней сводке 20 сентября в Генштабе заявили, что за сутки силы обороны отбили атаки в районах Майорска, Веселого, Курдюмовки и Новомихайловки. Авиация ВСУ поразила 24 района скопления сил и техники.
Общие потери россиян составили:
личного состава — 54810 (+160),
танков — 2216 (+4),
боевых бронированных машин — 4724 (+4),
артиллерийских систем — 1323 (+10),
РСЗО — 318 (+6),
средств ПВО — 168,
самолетов — 252 (+1),
вертолетов — 217,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 925 (+5),
крылатых ракет — 239 (+1),
кораблей/катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 3587 (+6),
специальной техники — 125.
- С помощью союзников "Украина и ее невероятной храбрый и решительный народ добиваются успехов в определенных сферах"освободительной войны против страны-оккупанта РФ, но "трудно считать победой", когда столько всего разрушено и столько людей погибло. Так президент США Джо Байден ответил на вопрос ведущего программы 60 Minutes Скотта Пелли на канале CBS News "Украина выиграет войну?".
- 18 сентября глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли предупредил, что реакция РФ на неудачи на поле боя в Украине "остается неясной".
- В США не рассчитывают на то, что война России против Украины закончится скоро, но восхищаются успехами ВСУ на поле боя, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
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