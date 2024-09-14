У РФ не хватает ресурсов, чтобы вести штурмовые действия по нескольким направлениям – ВСУ

Российские захватчики (Фото: ресурс окупантов)

Россиянам не хватает ресурсов для того, чтобы полноценно штурмовать украинские позиции сразу на нескольких направлениях. В связи с этим на некоторых участках фронта штурмовых действий не фиксируется. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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Комментируя ситуацию, он отметил, что в Запорожской области зафиксировано уменьшение интенсивности боевых действий.

"За несколько последних дней там можно количество боевых столкновений и штурмов со стороны россиян пересчитать по пальцам одной руки, например, сегодня до 16:00 их не было вообще. Вчера их также не было целые сутки. Также за три предыдущих суток их было всего четыре ", – сказал Лиховий.

В то же время в Херсонской области противник пытается проводить немало штурмовых действий на островах, в том числе в устье Днепра, а также выше по течению Днепра вдоль левого берега, где украинские военные продолжают удерживать плацдарм. С начала суток 14 сентября до 16:00 произошло два таких штурма, которые были отбиты, а 13 сентября – пять штурмов.

Также, по словам Лиховия, в Запорожской области россияне активно используют артиллерию, ракеты, дроны и управляемые авиабомбы. Спикер ОГВ "Таврия" подчеркнул, что Гуляйпольское направление остается стабильным, через два дня будет месяц, как оккупанты не проводили там штурмовые действия.

"У россиян не хватает ресурсов и резервов для того, чтобы вести полноценные наступательные штурмовые действия по нескольким направлениям сразу. Для них сейчас в приоритете Покровское и Кураховское направления в Донецкой области", — сказал Лиховий.

Кроме того, как отметил спикер, россиянам необходимо перебрасывать войска на Курское направление для того, чтобы отвечать на наступление Вооруженных Сил Украины. В то же время, он рассказал, что из Запорожской области россияне несколько недель назад забрали частично подразделения уровней батальонов, полков, бригад.

"У них там происходит определенная перегруппировка, оперативная пауза. Они проводят разведку, пополняют запасы боеприпасов, возможно, готовятся к новым штурмам по мере своих возможностей", – сказал Лиховий.

29 августа Лиховий сообщал, что россияне возобновили активные штурмовые действия в Запорожской области, в том числе на Ореховском направлении.

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 14 сентября зафиксировано 83 боевых столкновения. Больше всего – на Кураховском и Покровском направлениях (27 и 23 соответственно).

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