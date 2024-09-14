У Росії не вистачає ресурсів, щоб вести штурмові дії на кількох напрямках – речник ЗСУ

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Росіянам не вистачає ресурсів для того, щоб повноцінно штурмувати українські позиції відразу на кількох напрямках. У зв'язку з цим на деяких ділянках фронту штурмових дій не фіксується. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Коментуючи ситуацію, він зазначив, що в Запорізькій області зафіксовано зменшення інтенсивності бойових дій.

"За кілька останніх днів там можна кількість бойових зіткнень і штурмів з боку росіян перерахувати на пальцях однієї руки, наприклад, сьогодні до 16:00 їх не було взагалі. Вчора їх також не було цілу добу. Також за три попередні доби їх було всього чотири", – сказав Лиховій.

Водночас в Херсонській області противник намагається проводити чимало штурмових дій на островах, зокрема у гирлі Дніпра, а також вище по течії Дніпра вздовж лівого берега, де українські військові продовжують утримувати плацдарм. Від початку доби 14 вересня до 16:00 відбулося два такі штурми, які були відбиті, а 13 вересня – п’ять штурмів.

Також, за словами Лиховія, у Запорізькій області росіяни активно застосовують артилерію, ракети, дрони та керовані авіабомби. Речник ОУВ "Таврія" наголосив, що Гуляйпільський напрямок залишається стабільним, через два дні буде місяць, як окупанти не проводили там штурмові дії.

"У росіян не вистачає ресурсів і резервів для того, щоб вести повноцінні наступальні штурмові дії на кількох напрямках одразу. Для них наразі у пріоритеті Покровський та Курахівський напрямки в Донецькій області", – сказав Лиховій.

Крім того, як зазначив речник, росіянам необхідно перекидати війська на Курський напрямок для того, щоб відповідати на наступ Збройних Сил України. Водночас він розповів, що із Запорізької області росіяни кілька тижнів тому забрали частково підрозділи рівнів батальйонів, полків, бригад.

"У них там відбувається певне перегрупування, оперативна пауза. Вони проводять розвідку, поповнюють запаси боєприпасів, можливо, готуються до нових штурмів у міру своїх можливостей", – сказав Лиховій.

29 серпня Лиховій повідомляв, що росіяни відновили активні штурмові дії в Запорізькій області, зокрема на Оріхівському напрямку.

За даними Генштабу, станом на 16:00 14 вересня зафіксовано 83 бойових зіткнень. Найбільше – на Курахівському та Покровському напрямках (27 та 23 відповідно).

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