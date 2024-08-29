Росія поновила штурми в Запорізькій області після триденної паузи – речник ЗСУ
Російські війська відновили активні штурмові дії в Запорізькій області, зокрема на Оріхівському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
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За його словами, станом на 07:00 29 серпня на Оріхівському напрямку було відбито три штурми противника в районі Малої Токмачки та Роботиного.
"Можна сказати, що росіяни поновили штурмові дії саме на Запоріжжі, на Оріхівському напрямку, тому що у нас тут були три доби – 22, 23 та 24 серпня, коли на всій операційній зоні ОУВ "Таврія" не було жодної штурмової дії противника", – сказав Лиховій.
Він зазначив, що йдеться про Запорізьку та Херсонську області.
"Після того росіяни знову починають вдаватися до активності малих піхотних груп, як у деякі дні на Херсонщині на плацдармах на лівому березі Дніпра", – додав речник ОУВ "Таврія".
За його словами, 27 серпня там було відбито два штурми. А у Запорізькій області окупанти не полишають спроб просунутися ближче до Оріхова через Малу Токмачку.
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