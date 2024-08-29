Росія поновила штурми в Запорізькій області після триденної паузи – речник ЗСУ

Дмитро Лиховій заявив, що у Запорізькій області окупанти не полишають спроб просунутися ближче до Оріхова

Оріхів (Ілюстративне фото: Kateryna Klochko/EPA)

Російські війська відновили активні штурмові дії в Запорізькій області, зокрема на Оріхівському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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За його словами, станом на 07:00 29 серпня на Оріхівському напрямку було відбито три штурми противника в районі Малої Токмачки та Роботиного.

"Можна сказати, що росіяни поновили штурмові дії саме на Запоріжжі, на Оріхівському напрямку, тому що у нас тут були три доби – 22, 23 та 24 серпня, коли на всій операційній зоні ОУВ "Таврія" не було жодної штурмової дії противника", – сказав Лиховій.

Він зазначив, що йдеться про Запорізьку та Херсонську області.

"Після того росіяни знову починають вдаватися до активності малих піхотних груп, як у деякі дні на Херсонщині на плацдармах на лівому березі Дніпра", – додав речник ОУВ "Таврія".

За його словами, 27 серпня там було відбито два штурми. А у Запорізькій області окупанти не полишають спроб просунутися ближче до Оріхова через Малу Токмачку.

25 липня Лиховій заявив, що зосередження на території Запорізької області близько 90 000 окупантів не має викликати занепокоєння, тому що йдеться про весь особовий склад, включно з тим, що перебуває у тимчасово окупованих містах.

27 серпня Зеленський створив на тимчасово окупованій території Запорізької області дві військові адміністрації.

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