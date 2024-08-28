Зеленський створив дві військові адміністрації у Запорізькій області

Пологи й Василівка були окуповані росіянами в перші місяці повномасштабного вторгнення

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення створити на тимчасово окупованій території Запорізької області дві військові адміністрації. Про це йдеться в указі №597/2024, який глава держави підписав у вівторок, 27 серпня.

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Цим документом Зеленський постановив утворити Василівську міську військову адміністрацію Василівського району та Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області.

Ці населені пункти були окуповані росіянами в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Глава держави дав розпорядження Генеральному штабу Збройних Сил України та Запорізькій обласній військовій адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Мапа: DeepState

7 квітня 2023 року Зеленський підписав указ про утворення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області.

1 березня 2024 року Кабмін схвалив проєкт закону про створення військових адміністрацій в тимчасово окупованому Криму і Севастополі.

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