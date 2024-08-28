Зеленский создал две военные администрации в Запорожской области

Пологи и Васильевка были оккупированы россиянами в первые месяцы полномасштабного вторжения

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский принял решение о создании на временно оккупированной территории Запорожской области двух военных администраций. Об этом говорится в указе №597/2024, подписанном главой государства во вторник, 27 августа.

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Этим документом Зеленский постановил создать Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района и Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области.

Эти населенные пункты были оккупированы россиянами в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Глава государства распорядился Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Запорожской областной военной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Карта: DeepState

7 апреля 2023 года Зеленский подписал указ об образовании 19 новых военных администраций в Запорожской области.

1 марта 2024 года Кабмин одобрил проект закона о создании военных администраций во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

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