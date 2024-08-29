Россия возобновила штурмы в Запорожской области после трехдневной паузы – спикер ВСУ

Дмитрий Лиховий заявил, что в Запорожской области оккупанты не оставляют попыток продвинуться ближе к Орехову

Орехов (Иллюстративное фото: Kateryna Klochko/EPA)

Российские войска возобновили активные штурмовые действия в Запорожской области, в том числе на Ореховском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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По его словам, по состоянию на 07:00 29 августа на Ореховском направлении были отражены три штурма противника в районе Малой Токмачки и Работино.

"Можно сказать, что россияне возобновили штурмовые действия именно в Запорожье, на Ореховском направлении, потому что у нас здесь было трое суток – 22, 23 и 24 августа, когда на всей операционной зоне ОГВ "Таврия" не было ни одного штурмового действия противника", – сказал Лиховий.

Он отметил, что речь идет о Запорожской и Херсонской областях.

"После этого россияне снова начинают прибегать к активности малых пехотных групп, как в некоторые дни в Херсонской области на плацдармах на левом берегу Днепра", — добавил спикер ОГВ "Таврия".

По его словам, 27 августа там были отбиты два штурма. А в Запорожской области оккупанты не оставляют попыток продвинуться поближе к Орехову через Малую Токмачку.

25 июля Лиховий заявил, что сосредоточение на территории Запорожской области около 90 000 оккупантов не должно вызывать беспокойства, потому что речь идет обо всем личном составе, включая пребывающих во временно оккупированных городах.

27 августа Зеленский создал на временно оккупированной территории Запорожской области две военные администрации.

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