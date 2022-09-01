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У РФ нехватка военных, хотят отправлять на войну раненых и вербовать преступников – CNN

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 08:41
У РФ нехватка военных, хотят отправлять на войну раненых и вербовать преступников – CNN - Фото
Российские оккупанты в Мелитополе (Фото: EPA)

Россия сталкивается с "серьезной" нехваткой военных, ищет новые способы увеличить численность своих войск и, вероятно, будет вербовать заключенных на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.

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"Российские вооруженные силы испытывают острую нехватку личного состава в Украине. Мы полагаем, что Министерство обороны России стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению боевых действий, нанимая личный состав частных охранных компаний, а также выплачивая премии призывникам", – сказал американский чиновник.

Собеседники журналистов также заявили, что у США есть "достоверная информация" о том, что Минобороны РФ "вероятно начнет" вербовку осужденных преступников в Украине "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Озвученная чиновниками Штатов информация основана на данных разведки США, степень секретности которых была понижена. 

  • 25 августа Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года до 2,04 млн человек.
  • В Институте изучения войны (ISW) считают, что это вряд ли обеспечит усиление армии РФ в будущем, а также указывает на то, что Путин не будет объявлять всеобщую мобилизацию в ближайшее время.

Читайте также: США и Украина занимались "военными играми" накануне наступления на юге – CNN

Оксана Житнюк
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