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У РФ преимущество в артиллерии: Залужный в разговоре с Милли напомнил о потребностях ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 21:49
У РФ преимущество в артиллерии: Залужный в разговоре с Милли напомнил о потребностях ВСУ - Фото
Валерий Залужный (фото - пресс-служба ОП)

Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины, однако у армии РФ есть превосходство в артиллерии. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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"Относительно ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых возможностей ВСУ остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", – заявил Залужный.

Также главком ВСУ и Милли обсудили результаты вчерашней встречи в формате Рамштайн. Залужный выразил благодарность странам-партнерам за поддержку Украины и военную помощь, благодаря которой ВСУ успешно противостоят российской агрессии.

Милли передал поздравления военнослужащим с наступающим Днем защитников и защитниц Украины.

  • По уже озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T, от США – системы ПВО NASAMS, от Франции - системы ПВО Crotale, от Испании - ПВО HAWK, от Великобритании и Нидерландов – ракеты для ПВО и ПРО, от Польши – "советские комплексы ПВО".
  • Сегодня Столтенберг объявил, что НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства. Португалия сегодня объявила о передаче шести советских вертолетов.

Читайте также: Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада

Оксана Житнюк
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война пво артиллерия Валерий Залужный рамштайн Марк Милли
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