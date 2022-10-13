У РФ преимущество в артиллерии: Залужный в разговоре с Милли напомнил о потребностях ВСУ

Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины, однако у армии РФ есть превосходство в артиллерии. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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"Относительно ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых возможностей ВСУ остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", – заявил Залужный.

Также главком ВСУ и Милли обсудили результаты вчерашней встречи в формате Рамштайн. Залужный выразил благодарность странам-партнерам за поддержку Украины и военную помощь, благодаря которой ВСУ успешно противостоят российской агрессии.

Милли передал поздравления военнослужащим с наступающим Днем защитников и защитниц Украины.

По уже озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T, от США – системы ПВО NASAMS, от Франции - системы ПВО Crotale, от Испании - ПВО HAWK, от Великобритании и Нидерландов – ракеты для ПВО и ПРО, от Польши – "советские комплексы ПВО".

Сегодня Столтенберг объявил, что НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства. Португалия сегодня объявила о передаче шести советских вертолетов.

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Оксана Житнюк

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