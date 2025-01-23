У РФ все меньше желающих воевать и все больше потерь, поэтому агитируют 18-летних – ЦПД

Руководитель ЦПД Коваленко подчеркнул, что таких бросают в бой в первые недели после подписания контракта, но не предупреждают об этом

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Россия призывает подписывать контракты срочников от 18 лет. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Из-за снижения количества добровольцев-контрактников и роста их возрастной категории, а также потерь в армии России сейчас идет активное поощрение срочников от 18 лет заключать контракты с последующей отправкой в зону боевых действий", – написал он.

По его словам, фактически перед командирами стоит задача обеспечить переход молодых срочников на контракт.

"Таких бросают в бой в первые недели после подписания контракта, но о таком быстром участии в боях не предупреждают, обещая только деньги", – сообщил Коваленко.