У РФ все меньше желающих воевать и все больше потерь, поэтому агитируют 18-летних – ЦПД
Россия призывает подписывать контракты срочников от 18 лет. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Из-за снижения количества добровольцев-контрактников и роста их возрастной категории, а также потерь в армии России сейчас идет активное поощрение срочников от 18 лет заключать контракты с последующей отправкой в зону боевых действий", – написал он.
По его словам, фактически перед командирами стоит задача обеспечить переход молодых срочников на контракт.
"Таких бросают в бой в первые недели после подписания контракта, но о таком быстром участии в боях не предупреждают, обещая только деньги", – сообщил Коваленко.
- По состоянию на середину декабря 2024 года, по данным ГУР, Россия потеряла 98 641 мобилизованного за время полномасштабной войны.
- 9 января 2025 ГУР сообщило, что Россия активизирует принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.