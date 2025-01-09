ГУР: Россия усиливает мобилизацию в оккупации. За три месяца призвала сотни человек

В одной из захваченных областей россияне обещают мужчинам заплатить 2,5 млн рублей за подписание контракта

Мобилизация на оккупированных территориях (Фото: ресурсы окупантов)

Россия активизирует принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Отмечается, что в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года враг принудительно мобилизовал около 300 мужчин в этих регионах.

По информации ГУР, оккупационные власти усилили давление на мужчин, чтобы увеличить объемы призыва. На так называемый "военный учет" заставляют становиться всех мужчин до 60 лет. А тем, кто пытается сопротивляться – угрожают лишение заработка.

В Луганской области мужчин заманивают единовременными выплатами за подписание контракта. Для ведения "мясных штурмов" им обещают 2,5 млн рублей (более 1 млн грн).

"Активизация процесса принудительной мобилизации на порабощенных территориях Украины свидетельствует о усилении московитского террора в оккупации и показывает очередное нарушение Россией международного права", – отмечают в ГУР.