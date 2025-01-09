ГУР: Росія посилює мобілізацію у захоплених областях. За три місяці призвала сотні осіб
Росія активізує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомило Головне управління розвідки.
Зазначається, що у період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року ворог примусово мобілізував близько 300 чоловіків у цих регіонах.
За інформацією ГУР, окупаційна влада посилила тиск на чоловіків, щоб збільшити обсяги призову. На так званий військовий облік змушують ставати всіх чоловіків до 60 років. А тим, хто намагається чинити опір, – погрожують позбавленням заробітку.
У Луганській області чоловіків заманюють одноразовими виплатами за підписання контракту. Для ведення "мʼясних штурмів" їм обіцяють 2,5 млн рублів (понад 1 млн грн).
"Активізація процесу примусової мобілізації на поневолених територіях України засвідчує посилення московитського терору в окупації та показує чергове порушення Росією міжнародного права", – зазначають у ГУР.
- 19 грудня 2024 року у ГУР повідомили, що Росія втратила майже 100 000 солдатів лише серед мобілізованих.
- 1 січня 2025 року Сирський повідомив, що Росія втратила 38 000 солдатів у Курській області.
- 2 січня повідомлялося, що втрати армії Росії у 2024 році становили приблизно 36 мотострілецьких дивізій.