ГУР: Росія посилює мобілізацію у захоплених областях. За три місяці призвала сотні осіб

В одній із захоплених областей росіяни обіцяють чоловікам заплатити 2,5 млн рублів за підписання контракту

Мобілізація на окупованих територіях (Фото: ресурси окупантів)

Росія активізує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Зазначається, що у період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року ворог примусово мобілізував близько 300 чоловіків у цих регіонах.

За інформацією ГУР, окупаційна влада посилила тиск на чоловіків, щоб збільшити обсяги призову. На так званий військовий облік змушують ставати всіх чоловіків до 60 років. А тим, хто намагається чинити опір, – погрожують позбавленням заробітку.

У Луганській області чоловіків заманюють одноразовими виплатами за підписання контракту. Для ведення "мʼясних штурмів" їм обіцяють 2,5 млн рублів (понад 1 млн грн).

"Активізація процесу примусової мобілізації на поневолених територіях України засвідчує посилення московитського терору в окупації та показує чергове порушення Росією міжнародного права", – зазначають у ГУР.