У Росії все менше охочих іти воювати й усе більше втрат, тому агітують 18-річних – ЦПД
Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Росія заохочує підписувати контракти строковиків від 18 років. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.

"Через зниження кількості добровольців-контрактників і зростання їх вікової категорії, а також втрати в армії Росії зараз іде активне заохочення строковиків від 18 років укладати контракти з подальшим відряджанням до зони бойових дій", – написав він.

За його словами, фактично перед командирами стоїть завдання забезпечити перехід молодих строковиків на контракт.

"Таких кидають в бій у перші ж тижні після підписання контракту, але про таку швидку участь у боях не попереджають, обіцяючи тільки гроші", – повідомив Коваленко.

  • Станом на середину грудня 2024-го, за даними ГУР, Росія втратила 98 641 мобілізованого за час повномасштабної війни.
  • 9 січня 2025-го ГУР повідомило, що Росія активізує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
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