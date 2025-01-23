У Росії все менше охочих іти воювати й усе більше втрат, тому агітують 18-річних – ЦПД

Керівник ЦПД Коваленко наголосив, що таких кидають в бій у перші ж тижні після підписання контракту, але не попереджають про це

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Росія заохочує підписувати контракти строковиків від 18 років. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.

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"Через зниження кількості добровольців-контрактників і зростання їх вікової категорії, а також втрати в армії Росії зараз іде активне заохочення строковиків від 18 років укладати контракти з подальшим відряджанням до зони бойових дій", – написав він.

За його словами, фактично перед командирами стоїть завдання забезпечити перехід молодих строковиків на контракт.

"Таких кидають в бій у перші ж тижні після підписання контракту, але про таку швидку участь у боях не попереджають, обіцяючи тільки гроші", – повідомив Коваленко.