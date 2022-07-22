У России больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине – Канада

С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла серьезные потери в живой силе и технике. Вероятно, у Москвы больше нет сил, чтобы достичь свих целей в Украине. Об этом говорится в анализе, которые опубликован в Twitter Вооруженных сил Канады.

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"Из-за значительных потерь личного состава и техники у России, вероятно, больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине", – заявили в армии Канады.

Канадские военные констатируют, что Россия вынуждена уменьшить свои стратегические цели, представляя новое публичное обоснование частичного территориального контроля, которого она добилась.

Анализ ВС Канады посвящен заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сообщил, что в ответ на западную военную помощь, оказанную Украине, Россия была "вынуждена" расширить свои цели за пределы "освобождения" Донбасса на востоке Украины, включив в него другие крупные части страны.

Канадские военные аналитики отмечают, что факты говорят о другом.

"У России всегда были максималистские географические амбиции в Украине. Неудачные попытки Москвы захватить Киев и северо-восточные города Чернигов, Сумы и Харьков в начале вторжения демонстрируют эти значительные территориальные амбиции далеко за пределами Донбасса", – говорится в сообщении.

Эксперты напомнили, что российские войска оккупировали часть юга Украины в феврале – задолго до доставки недавней западной помощи Украине, которую Москва использует в качестве предлога для расширения военных целей.

21 июля глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что в ближайшие несколько недель российские военные, вероятно, выдохнутся, и это даст Украине возможность нанести ответный удар.

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Наталия Медведева

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