У России минус – 420 военных за сутки, шесть танков и семь ББМ: сводка потерь
По состоянию на утро 19 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 83 880 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки Силы обороны уничтожили шесть танков, семь бронемашин, две артиллерийские системы и две единицы автотехники/автоцистерн.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 18 ноября включительно:
личного состава — около 83 880 человек (+420 за прошедшие сутки);
танков — 2885 (+6);
боевых бронированных машин — 5815 (+7);
артиллерийских систем — 1867 (+2);
РСЗО — 393 (-);
средств ПВО — 209 (-);
самолетов — 278 (-);
вертолетов — 261 (-);
автотехники и автоцистерн — 4368 (+2);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1536 (-);
спецтехники — 161 (-);
крылатых ракет — 480 (-).
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