У России минус – 420 военных за сутки, шесть танков и семь ББМ: сводка потерь

По состоянию на утро 19 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 83 880 военнослужащих ВС РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За прошлые сутки Силы обороны уничтожили шесть танков, семь бронемашин, две артиллерийские системы и две единицы автотехники/автоцистерн.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 18 ноября включительно:

личного состава — около 83 880 человек (+420 за прошедшие сутки);

танков — 2885 (+6);

боевых бронированных машин — 5815 (+7);

артиллерийских систем — 1867 (+2);

РСЗО — 393 (-);

средств ПВО — 209 (-);

самолетов — 278 (-);

вертолетов — 261 (-);

автотехники и автоцистерн — 4368 (+2);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1536 (-);

спецтехники — ​​161 (-);

крылатых ракет — 480 (-).

Читайте также: В результате удара по армии РФ у Скадовска более 100 оккупантов убито и ранено – Генштаб

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.