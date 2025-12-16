У России осталось еще две субмарины-носители "Калибров" в Черном море – ВМС

Когда-то в Черном море Россия держала шесть аналогичных подводных лодок, но две были поражены, а две – застряли под Питером

Подлодка проекта 636 (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

У России есть еще в целом четыре подводные лодки, подобные той, которую Служба безопасности Украины и Военно-Морские силы поразили 15 декабря. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Как правило, подводные лодки Россия строит в Санкт-Петербурге. Сейчас в акватории Финского залива находятся две подводные лодки Черноморского флота РФ такого же проекта, как и пораженная "Варшавянка" – 636. По словам Плетенчука, они не смогли вернуться в акваторию Черного моря после начала полномасштабной войны из-за закрытого Босфорского пролива.

"Их оставалось четыре единицы таких здесь. Одна из них "Ростов-на-Дону" – это была первая подводная лодка в мире, потерянная в бою после Второй мировой войны. И это уже вторая лодка – они антирекорд уже установили", – сказал Плетенчук.

Соответственно, остаются еще две подобные подводные лодки и еще одна, не являющаяся носителем крылатых ракет. Когда-то в Черном море у России было шесть единиц подобных подводных лодок, подчеркнул спикер ВМС.