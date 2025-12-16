У Росії залишилося ще дві субмарини-носії "Калібрів" у Чорному морі – ВМС

Колись у Чорному морі Росія тримала шість аналогічних підводних човнів, але два були уражені, а два – застрягли під Пітером

Підводний човен проекту 636 (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

У Росії є ще загалом чотири підводних човни, подібні до того, який Служба безпеки України та Військово-Морські сили уразили 15 грудня. Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер ВМС Дмитро Плетенчук.

Як правило, підводні човни Росія будує в Санкт-Петербурзі. Наразі в акваторії Фінської затоки перебувають два підводні човни Чорноморського флоту РФ такого ж проєкту, як і уражена "Варшавянка" – 636. За словами Плетенчука, вони не змогли повернутися до акваторії Чорного моря після початку повномасштабної війни через закриту Босфорську протоку.

"Їх залишалося чотири одиниці таких тут. Одна з них "Ростов-на-Дону" – це був перший підводний човен у світі, що був втрачений у бою після Другої світової війни. І це вже другий човен – вони антирекорд уже встановили", – сказав Плетенчук.

Відповідно, залишаються ще два подібні підводні човни й ще один, який не є носієм крилатих ракет. Колись у Чорному морі Росія мала шість одиниць подібних підводних човнів, наголосив спікер ВМС.