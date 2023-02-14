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У российских оккупантов нет личных жетонов, носят в карманах гильзы с записками – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 08:33
У российских оккупантов нет личных жетонов, носят в карманах гильзы с записками – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

У российских оккупантов нет жетонов, с помощью которых можно идентифицировать их личности, поэтому россиянам приказали носить в карманах жетоны с записками. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 14 февраля.

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Как отмечается, из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней.

"На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личный номере и прочее", – сообщает Генштаб.

Читайте также: Российские мобилизованные все чаще отказываются идти в наступление – Генштаб

Наталія Медведєва
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война генштаб
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