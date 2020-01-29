У Рябошапки жалуются на кампанию дискредитации Офиса генпрокурора

Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)

У генерального прокурора Руслана Рябошапки заявили о попытках неизвестных от имени его заместителя Виктора Трепака дискредитировать работу Офиса генпрокурора. Об этом сообщает как сайт ОГП, так и сам замгенпрокурора в Facebook.

В ведомстве уточнили, что некто от имени Трепака звонит якобы из его приемной в другие учреждения и требует взятки. Также эти люди звонят и пишут СМС нардепам и чиновникам с призывами к незаконным действиям, и предлагают "порешать" кадровые вопросы в правоохранительных и других органах.

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Сам Трепак заявил, что на него идет информатака: "География таких действий и их количество не оставляют сомнений в том, что осуществляется целенаправленная и системная акция".

Трепак с 2015 по 2016 год занимал должность первого замглавы СБУ - начальника главка по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ЦУ СБУ.

Весной 2016 года Трепак передал в НАБУ материалы из "черной бухгалтерии" Партии регионов , которые доказывали тотальную коррупцию и связь между руководителями высших эшелонов власти.

передал Кандидат юридических наук, участник боевых действий на востоке Украины.

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