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У Рябошапки жалуются на кампанию дискредитации Офиса генпрокурора

У Рябошапки жалуются на кампанию дискредитации Офиса генпрокурора - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)
29.01.2020, 11:21

У генпрокурора заверили: общение ОГП и его руководства по уголовным производствам с чиновниками происходит "только законом способом"

У генерального прокурора Руслана Рябошапки заявили о попытках неизвестных от имени его заместителя Виктора Трепака дискредитировать работу Офиса генпрокурора. Об этом сообщает как сайт ОГП, так и сам замгенпрокурора в Facebook.

В ведомстве уточнили, что некто от имени Трепака звонит якобы из его приемной в другие учреждения и требует взятки. Также эти люди звонят и пишут СМС нардепам и чиновникам с призывами к незаконным действиям, и предлагают "порешать" кадровые вопросы в правоохранительных и других органах.

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Сам Трепак заявил, что на него идет информатака: "География таких действий и их количество не оставляют сомнений в том, что осуществляется целенаправленная и системная акция".

  • Трепак с 2015 по 2016 год занимал должность первого замглавы СБУ - начальника главка по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ЦУ СБУ.
  • Весной 2016 года Трепак передал в НАБУ материалы из "черной бухгалтерии" Партии регионов, которые доказывали тотальную коррупцию и связь между руководителями высших эшелонов власти.
  • Кандидат юридических наук, участник боевых действий на востоке Украины.

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