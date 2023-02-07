У Шойгу хотят начать задействовать срочников в "миротворческих миссиях" страны-агрессора

Российское военное ведомство Сергея Шойгу предложило изменить закон об участии в "миротворческих миссиях", расширив категории военнослужащих, которые могут отправиться воевать в других странах. В частности, в перечень предлагается включить призывников. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РБК, ссылаясь на копию документа, которая есть в его распоряжении.

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У Шойгу хотят внести поправки в закон о "порядке предоставления военного и гражданского персонала для участия в миротворческой деятельности". Сейчас в "миротворческих миссиях" РФ на добровольной основе могут участвовать только контрактники и те, кто прошел предварительную спецподготовку.

Теперь предлагается разрешить отправлять всех военных, в том числе призывников.

Также авторы законопроекта предлагают распространить его действие на документы, появившиеся с 15 августа 2022 года.

"Миротворческими миссиями" Россия сейчас называет свое присутствие в Приднестровье и Нагорном Карабахе.

По данным украинской разведки, ФСБ РФ запретила выезд военнообязанных из страны с 9 января.

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Оксана Житнюк

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