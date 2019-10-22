У Штайнмайера подтвердили встречу с Зеленским: что известно

Штайнмайер Франк-Вальтер Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен провести 23 октября короткую неформальную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя ведомства главы немецкого государства.

"Федеральный президент встретится с Владимиром Зеленским в Токио в среду, 23 октября", - сказала представительница ведомства.

По ее словам, стороны проведут "общую беседу по актуальным европейских и внешнеполитических вопросов".

Встреча состоится в узком кругу.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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