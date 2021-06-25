У Сумской ОГА снова новый глава — бывший замминистра инфраструктуры

Президент Владимир Зеленский уволил Василия Хому с должности главы Сумской облгосадминистрации и назначил на его место Дмитрия Живицкого. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский сказал, что Живицкий хорошо знает регион, потому что это его родная область.

"Также у вас хорошая осведомленность в проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов", – сказал президент, отметив, что Живицкий использует эти знания для улучшения жизни людей.

Как сообщили в ОП, Живицкий родился в 1982 году в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов", а в 2019 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

Работал в органах местной и государственной власти. С сентября 2020-го по июнь 2021-го был заместителем министра инфраструктуры Украины.

В июне 2019 года Зеленский назначил на должность и.о. главы Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

В марте 2020-го ее сменил бывший военный прокурор Роман Грищенко. В июле Зеленский объявил ему выговор "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций".

В ноябре 2020-го новым главой ОГА стал бывший замглавы Харьковской ОГА Василий Хома.

Вадим Ребрина

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