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У террористической организации ДНР уже почти нет "милиции": гибнет под Мариуполем – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 13:40
У террористической организации ДНР уже почти нет
Мариуполь (Фото из Telegram Мариупольского горсовета)

На оккупированных территориях Донецкой области уже практически не осталось "народных милиционеров" террористической организации ДНР – большинство погибли в боях под Мариуполем. Об этом сообщает украинская разведка.

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По данным ГУР Минобороны, в боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР", в том числе "внутренние войска ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД".

Потери террористов на Мариупольском направлении:

- до 1000 убитыми, в том числе 26 курсантов;
- более 2800 – санитарные потери.

На других направлениях потери составили:

- около 500 убитыми;
- около 2100 – санитарные потери.

Украинская разведка сообщает, что нехватка "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой области.

Известно, что оккупанты назначали "служебное расследование" против начальника "Донецкой академии МВД" и начальников "ВВ МВД" из-за потерь среди личного состава.

  • 15 апреля украинская разведка сообщила, что план мобилизации в ОРДЛО сорван. Россия хотела мобилизовать 26 000 мужчин, но население оккупированных районов всячески избегает "призыва".

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Оксана Житнюк
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разведка гур мариуполь
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