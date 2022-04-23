У террористической организации ДНР уже почти нет "милиции": гибнет под Мариуполем – ГУР

На оккупированных территориях Донецкой области уже практически не осталось "народных милиционеров" террористической организации ДНР – большинство погибли в боях под Мариуполем. Об этом сообщает украинская разведка.

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По данным ГУР Минобороны, в боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР", в том числе "внутренние войска ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД".

Потери террористов на Мариупольском направлении:

- до 1000 убитыми, в том числе 26 курсантов;

- более 2800 – санитарные потери.

На других направлениях потери составили:

- около 500 убитыми;

- около 2100 – санитарные потери.

Украинская разведка сообщает, что нехватка "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой области.

Известно, что оккупанты назначали "служебное расследование" против начальника "Донецкой академии МВД" и начальников "ВВ МВД" из-за потерь среди личного состава.

15 апреля украинская разведка сообщила, что план мобилизации в ОРДЛО сорван. Россия хотела мобилизовать 26 000 мужчин, но население оккупированных районов всячески избегает "призыва".

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Оксана Житнюк

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