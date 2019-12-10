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У Тимошенко и Медведчука отреагировали на нормандский саммит

У Тимошенко и Медведчука отреагировали на нормандский саммит - Фото
Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Владимир Зеленский (Фото: EPA)
10.12.2019, 15:20

В партии ОПЗЖ считают, что Украина должна приступить к выполнению минских договоренностей, а в Батькивщине приветствуют обмен пленными "всех на всех"

В партиях Батькивщина и Оппозиционная платформа - За життя отреагировали на встречу в нормандском формате, которая состоялась 9 декабря в Париже. Заявление сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко разместила пресс-служба партии, а заявление лидера Батькивщины Юлии Тимошенко опубликовано в ее Facebook.

Бойко считает "победой" встречу лидеров Украины, Франции, Германии и РФ. Встреча, по его мнению, открывает возможность для дальнейшего диалога. По его мнению, "сдвинулся с места вопрос заключения нового контракта на транзит газа через Украину в Европу". Бойко заявил о важности выполнения Украиной своих обязательств.

Тимошенко также поприветствовала возобновление диалога на международном уровне в нормандском формате, без которого вопрос прекращения войны, по ее мнению, невозможно решить. Также лидер Батькивщины назвала "большим достижением" решение об обмене пленными.  

"Вызывает обеспокоенность, что впервые в истории работы нормандского формата на уровне президента легитимизирована формула Штайнмайера, которая становится основной для дальнейших действий", - заявляет Тимошенко. 

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юлия тимошенко нормандский формат юрий бойко нормандский саммит
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