У Тимошенко и Медведчука отреагировали на нормандский саммит

Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Владимир Зеленский (Фото: EPA)

В партиях Батькивщина и Оппозиционная платформа - За життя отреагировали на встречу в нормандском формате, которая состоялась 9 декабря в Париже. Заявление сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко разместила пресс-служба партии, а заявление лидера Батькивщины Юлии Тимошенко опубликовано в ее Facebook.

Бойко считает "победой" встречу лидеров Украины, Франции, Германии и РФ. Встреча, по его мнению, открывает возможность для дальнейшего диалога. По его мнению, "сдвинулся с места вопрос заключения нового контракта на транзит газа через Украину в Европу". Бойко заявил о важности выполнения Украиной своих обязательств.

Тимошенко также поприветствовала возобновление диалога на международном уровне в нормандском формате, без которого вопрос прекращения войны, по ее мнению, невозможно решить. Также лидер Батькивщины назвала "большим достижением" решение об обмене пленными.

"Вызывает обеспокоенность, что впервые в истории работы нормандского формата на уровне президента легитимизирована формула Штайнмайера, которая становится основной для дальнейших действий", - заявляет Тимошенко.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин . Вот к чему пришли .

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