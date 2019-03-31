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31.03.2019, 20:25

Экзитпол Батькивщины: во второй тур выходит Зеленский и Тимошенко

Экзитпол Батькивщины: во второй тур выходит Зеленский и Тимошенко - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Штаб Тимошенко заявляет, что по итогам его экзитпола у лидера Батькивщины 20,9% голосов

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В штабе кандидата в президенты Юлии Тимошенко провели параллельный экзитпол на выборах. Согласно ему, в первом туре Владимир Зеленский набрал 27%, Тимошенко - 20,9%, действиующий президент Петр Порошенко - 17,5%.

Сергей Соболев уточнил, что команда Тимошенко проводила экзитпол почти на 18 000 из 29 500 участков по всей Украине и что эти данные - на 19:40.

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Напомним, по результатам общенационального экзитпола по состоянию на 18:00 во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

По данным социологов, первая пятерка: Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,8%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

Как сообщает Радио Свобода, сама Тимошенко прокомментировала результаты общенационального экзитпола так: "Мы не оспариваем первое место Зеленского, но на втором месте - наша команда". У себя в штабе она заявила, что судьба второго места будет оставаться неопределенной до подсчета протоколов с мокрыми печатями. 

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

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Теги: выборы, юлия тимошенко, экзитпол
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