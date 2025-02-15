У Трампа уволили часть сотрудников агентства, ответственного за ядерное оружие – CNN

По данным журналистов, было уволено около 300 из 1800 работников. В то же время представитель Минэнергетики заявил, что уволены "менее 50 человек"

Сотрудники NNSA (Фото: Официальный сайт агентства)

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа уволили более 300 сотрудников Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) – агентства, отвечающего за управление ядерным запасом страны. Об этом пишет CNN со ссылкой на знакомых с ситуацией сотрудников.

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Увольнения стали частью более широких сокращений в Министерстве энергетики США. Источники сообщили CNN, что некоторые должностные лица, возможно, не понимали важности деятельности этого управления.

По данным журналистов, было уволено около 300 из 1800 работников. В то же время представитель Минэнергетики заявил, что уволены "менее 50 человек", большинство из которых занимали административные и канцелярские должности. Однако среди уволенных были работники, которые контролировали производство ядерного вооружения и разрабатывали технические требования для подрядчиков.

Источники CNN утверждают, что причина увольнений может быть связана с тем, что чиновники не до конца понимали важность работы этих людей и их Агентства.

"Люди были уволены, потому что никто не уделил время, чтобы понять, чем мы занимаемся и важность нашей работы для национальной безопасности страны", – заявил анонимный собеседник.

Сенаторы выразили обеспокоенность увольнениями министру энергетики Крису Райту.

Исключением стали сотрудники Офиса безопасной транспортировки, отвечающего за перевозку ядерного оружия по стране.

13 февраля 2025 года Трамп заявил, что после того, как войны против Украины и в Газе "затихнут", он хочет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность значительного сокращения расходов на оборону для трех стран.