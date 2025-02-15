У Трампа уволили часть сотрудников агентства, ответственного за ядерное оружие – CNN
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа уволили более 300 сотрудников Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) – агентства, отвечающего за управление ядерным запасом страны. Об этом пишет CNN со ссылкой на знакомых с ситуацией сотрудников.
Увольнения стали частью более широких сокращений в Министерстве энергетики США. Источники сообщили CNN, что некоторые должностные лица, возможно, не понимали важности деятельности этого управления.
По данным журналистов, было уволено около 300 из 1800 работников. В то же время представитель Минэнергетики заявил, что уволены "менее 50 человек", большинство из которых занимали административные и канцелярские должности. Однако среди уволенных были работники, которые контролировали производство ядерного вооружения и разрабатывали технические требования для подрядчиков.
Источники CNN утверждают, что причина увольнений может быть связана с тем, что чиновники не до конца понимали важность работы этих людей и их Агентства.
"Люди были уволены, потому что никто не уделил время, чтобы понять, чем мы занимаемся и важность нашей работы для национальной безопасности страны", – заявил анонимный собеседник.
Сенаторы выразили обеспокоенность увольнениями министру энергетики Крису Райту.
Исключением стали сотрудники Офиса безопасной транспортировки, отвечающего за перевозку ядерного оружия по стране.
- 13 февраля 2025 года Трамп заявил, что после того, как войны против Украины и в Газе "затихнут", он хочет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность значительного сокращения расходов на оборону для трех стран.