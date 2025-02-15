У Трампа звільнили частину співробітників агентства, відповідального за ядерну зброю – CNN

За даними журналістів, було звільнено близько 300 з 1800 працівників. Водночас представник Міненергетики заявив, що звільнено "менше ніж 50 осіб"

Співробітники NNSA (Фото: Офіційний сайт агентства)

Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа звільнили понад 300 співробітників Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA) – агентства, яке відповідає за управління ядерним запасом країни. Про це пише CNN з посиланням на обізнаних із ситуацією співробітників.

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Звільнення стали частиною ширших скорочень у Міністерстві енергетики США. Джерела повідомили CNN, що деякі посадовці, можливо, не розуміли важливість діяльності цього управління.

За даними журналістів, було звільнено близько 300 з 1800 працівників. Водночас представник Міненергетики заявив, що звільнено "менше ніж 50 осіб", більшість з яких обіймали адміністративні та канцелярські посади. Однак серед звільнених також були працівники, які контролювали виробництво ядерного озброєння та розробляли технічні вимоги для підрядників.

Джерела CNN стверджують, що причина звільнень може бути пов’язана з тим, що чиновники не до кінця розуміли важливість роботи цих людей та їхнього Агентства.

"Людей було звільнено, тому що ніхто не приділив час, щоб зрозуміти, чим ми займаємося і важливість нашої роботи для національної безпеки країни", – заявив анонімний співрозмовник.

Сенатори висловили стурбованість звільненнями міністру енергетики Крісу Райту.

Винятком стали співробітники Офісу безпечного транспортування, який відповідає за перевезення ядерної зброї країною.

13 лютого 2025 року Трамп заявив, що після того, як війни проти України та у Газі "затихнуть", він хоче зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість значного скорочення витрат на оборону для трьох країн.