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У Украины есть оружие, которое может уничтожать цели на территории России – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 12:38
У Украины есть оружие, которое может уничтожать цели на территории России – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть оружие, которое может уничтожать цели на территории Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью CNN.

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"Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть", – сказал он.

В прошлом месяце в интервью ABC News начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов не стал брать на себя ответственность за удары по российским авиабазам, но предположил, что подобные удары будут все глубже и глубже.

Данилов в сегодняшнем комментарии CNN также заявил, что он уверен – Украина в конце концов получит истребители F-16 американского производства.

"Это только вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно поступят. К сожалению, в это время мы теряем своих людей, борясь за нашу независимость", – сказал он.

Вадим Ребрина
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оружие авиация f-16 гур мо Алексей Данилов Кирилл Буданов
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