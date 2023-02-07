У Украины есть оружие, которое может уничтожать цели на территории России – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть оружие, которое может уничтожать цели на территории Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью CNN.

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"Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть", – сказал он.

В прошлом месяце в интервью ABC News начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов не стал брать на себя ответственность за удары по российским авиабазам, но предположил, что подобные удары будут все глубже и глубже.

Данилов в сегодняшнем комментарии CNN также заявил, что он уверен – Украина в конце концов получит истребители F-16 американского производства.

"Это только вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно поступят. К сожалению, в это время мы теряем своих людей, борясь за нашу независимость", – сказал он.

30 января президент США Джо Байден ответил "нет" на вопрос об истребителях F-16 для Украины.

Министр обороны Резников утверждает, что партнеры дадут ВСУ тактическую авиацию, обсуждается только тип истребителя.

Вадим Ребрина

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