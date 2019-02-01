У внешней разведки - новые эмблема и флаг: фото

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Служба внешней разведки получила официальную новую символику. Соответствующий указ №27/2019 подписал 1 февраля президент Петр Порошенко.

Новой эмблемой СВР - равносторонний золотой лилеобразный крест, поверх которого в центре вписан малый государственный герб Украины. Под эмблемой полукругом - золотая лента с надписью Omnia vincit veritas (лат. "Истина побеждает все").

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Флагом СВР принято прямоугольное полотнище с пропорциями 2:3 графитово-серого цвета с изображением эмблемы Службы внешней разведки в центре.

Символика СВР может воспроизводиться на официальных административных зданиях ведомства, в служебных кабинетах и залах заседаний, на ведомственных наградах и форме военнослужащих СВР, а также на печатной и сувенирной продукции, визуальных материалах, которые издаются Службой или по ее заказу. В других случаях особенности использования эмблемы и флага могут определяться главой СВР.

Указ вступает в силу в день публикации.