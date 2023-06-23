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У ВСУ ощутимые успехи и продвижение на юге. Уничтожили 51 единицу техники – Тарнавский

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 20:10
У ВСУ ощутимые успехи и продвижение на юге. Уничтожили 51 единицу техники – Тарнавский - Фото
Александр Тарнавский (Фото: Military Media Center)

У Сил обороны есть "ощутимые успехи" и продвижение вперед на Таврическом направлении. Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Отмечается, что за сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Таврического направления выполнили 1344 огневые задачи.

Оккупанты потеряли убитыми и ранеными более трех рот за сутки.

Также была уничтожена 51 единица военной техники оккупантов: три танка, 14 боевых бронированных машин (БМП, МТ-ЛБ), беспилотники "Supercam", "Орлан-10" и "Merlin", две пушки 2А36 "Гиацинт-Б", три пушки 2С5 Гиацинт-С", три самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион", две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" и две гаубицы 2А65 "Мста-Б".

Кроме этого, украинские защитники уничтожили шесть складов боеприпасов россиян.

  • 23 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Бердянск и Мелитополь и преуспевают в сторону Токмака и Пологов.

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Артём Джерипа
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