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ЗСУ мають відчутні успіхи та просування на півдні, знищили 51 одиницю техніки – Тарнавський

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 20:10
ЗСУ мають відчутні успіхи та просування на півдні, знищили 51 одиницю техніки – Тарнавський - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: Military Media Center)

Сили оборони мають "відчутні успіхи" та просування вперед на Таврійському напрямку. Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Зазначається, що впродовж доби підрозділи ракетних військ та артилерії Таврійського напрямку виконали 1344 вогневих завдання.

Окупанти втратили вбитими та пораненими понад три роти за добу.

Також була знищена 51 одиниця військової техніки окупантів: три танки, 14 бойових броньованих машин (БМП, МТ-ЛБ), безпілотники "Supercam", "Орлан-10" та "Merlin", дві гармати 2А36 "Гіацинт-Б", три гармати 2С5 "Гіацинт-С", три самохідних артилерійських установки 2С7 "Піон", дві самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація" та дві гаубиці 2А65 "Мста-Б".

Окрім цього українські захисники знищили шість складів боєприпасів росіян.

  • 23 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Бердянськ та Мелітополь і мають успіх у бік Токмака та Пологів.

Читайте також: ЗСУ взяли штурмом пункт окупантів. Позиції часів АТО стали сірою зоною – відео, мапа

Артем Джеріпа
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