У Зеленского допускают, что Boeing могли сбить преднамеренно

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития украинского Boeing 737, украинским следователям предстоит установить, действительно ли это было непреднамеренно. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак, сообщает Украинская правда.

По его словам, было несколько версий, "версия ракеты была одной из основных с самого начала".

"Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты. Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - сказал Ермак.

Он добавил, что именно поэтому работа комиссии продолжается.

11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

11 января Данилов заявлял, что Украина имела информацию о попадании ракеты в Boeing 737 под Тегераном еще до того, как ее начали озвучивать лидеры западных государств.

Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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