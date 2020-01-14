Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Зеленского допускают, что Boeing могли сбить преднамеренно

У Зеленского допускают, что Boeing могли сбить преднамеренно - Фото
Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)
14.01.2020, 16:13

Помощник президента отметил, что "версия ракеты была одной из основных с самого начала"

Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития украинского Boeing 737, украинским следователям предстоит установить, действительно ли это было непреднамеренно. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак, сообщает Украинская правда.

По его словам, было несколько версий, "версия ракеты была одной из основных с самого начала".

"Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты.  Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - сказал Ермак.

Он добавил, что именно поэтому работа комиссии продолжается.

  • 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
  • 11 января Данилов заявлял, что Украина имела информацию о попадании ракеты в Boeing 737 под Тегераном еще до того, как ее начали озвучивать лидеры западных государств.
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

Читайте также: Крушение Boeing. В Иране арестовали подозреваемых

 

Напишите нам
Иран ракета Boeing 737 андрей ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 