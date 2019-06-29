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29.06.2019, 19:31

У Зеленского ищут главу Николаевской ОГА в Facebook

У Зеленского ищут главу Николаевской ОГА в Facebook - Фото
Давид Арахамия

Является ли это официальным объявлением конкурса на вакансию главы Николаевской ОГА, неизвестно

Секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Давид Арахамия попросил своих подписчиков в Facebook назвать, кого они считают достойной кандидатурой на должность главы Николаевской облгосадминистрации.

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?" - написал Арахамия.

Он также перечислил "задачи", которые якобы должен выполнить будущий губернатор:

  1.     уменьшить коррупцию,
  2.     снизить влияние криминалитета на жизнь региона,
  3.     втрое увеличить инвестиции в регион,
  4.     из прибрежной зоны сделать конфетку.

"Набрасывайте, пожалуйста, кандидатов в комментах", - попросил Арахамия.

Является ли это официальным объявлением конкурса на вакансию главы Николаевской ОГА, неизвестно. 

Ранее Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций, которые ранее внес президент Владимир Зеленский

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что кандидатуры не прошли открытые конкурсы, их отбор проходил "кулуарным методом", в результате чего на этих постах оказались люди "со шлейфом сомнительного, уголовного прошлого".

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Теги: Николаев, губернатор, ОГА, Давид Арахамия
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