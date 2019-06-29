У Зеленского ищут главу Николаевской ОГА в Facebook

Давид Арахамия

Секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Давид Арахамия попросил своих подписчиков в Facebook назвать, кого они считают достойной кандидатурой на должность главы Николаевской облгосадминистрации.

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?" - написал Арахамия.

Он также перечислил "задачи", которые якобы должен выполнить будущий губернатор:

уменьшить коррупцию, снизить влияние криминалитета на жизнь региона, втрое увеличить инвестиции в регион, из прибрежной зоны сделать конфетку.

"Набрасывайте, пожалуйста, кандидатов в комментах", - попросил Арахамия.

Является ли это официальным объявлением конкурса на вакансию главы Николаевской ОГА, неизвестно.

Ранее Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций, которые ранее внес президент Владимир Зеленский.

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что кандидатуры не прошли открытые конкурсы, их отбор проходил "кулуарным методом", в результате чего на этих постах оказались люди "со шлейфом сомнительного, уголовного прошлого".