У Зеленского критикуют КСУ и готовят новый закон о кнопкодавстве

Новый законопроект о досрочном лишении народных депутатов мандатов за кнопкодавство и прогулы подготовят в ближайшее время в Офисе президента вместо отвергнутого Конституционным судом. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
По словам Вениславского, президент Владимир Зеленский уважает решение КСУ, каким бы оно ни было, и законопроект №1027, по которому получен негативный вывод, рассматриваться не будет.
В то же время, представитель президента не согласился с некоторыми аргументами суда, он считает, что они "искусственно притянуты" к оценке законопроекта.
Вениславский отметил, что КСУ счел последствия потери мандата несоразмерными последствиям прогула депутатом трети заседаний парламента или комитета, в то время как любой гражданин Украины может быть уволен за три часа отсутствия на рабочем месте.
Также искусственным увеличением гарантий для депутата по сравнению с другими людьми он назвал мнение КСУ, что для лишения мандата за кнопкодавство недостаточно установления факта судом, а требуется решение Рады, которая должна выяснить позицию депутата о причинах неперсонального голосования.
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