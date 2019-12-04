У Зеленского назначили дату закрытого заседания СНБО

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Сегодня, 4 декабря, президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что по итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание СНБО.

3 декабря состоялось координационное совещание с участием Зеленского в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

В ОП написали, что Зеленский высказал четкую позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки - Франции, Германии, Украины и России.

1 декабря у Путина заявили о намерении в рамках саммита провести встречу с Зеленским один на один.

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