Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Зеленского назвали дату первого заседания Рады

У Зеленского назвали дату первого заседания Рады - Фото
Андрей Герус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 16:24

Переговоры о кадровых назначениях начнутся после первого заседания ВР, сказал Герус

Первое заседание новоизбранного состава Верховной Рады состоится 3 сентября, после чего начнутся переговоры о кадровых назначениях. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Укринформ.

"Парламент соберется 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или другие. На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - сказал Герус.

5 августа сообщалось, что в Трускавце во время недельного обучения будущих депутатов от партии Слуга народа обсуждались кадровые назначения в Верховной Раде девятого созыва. По информации НВ, был составлен предварительный список кандидатур от Слуги народа на глав парламентских комитетов и во фракцию Слуга народа.

3 августа сообщалось, что партию Слуга народа после возможного назначения Разумкова на пост спикера Верховной Рады может возглавить Александр Корниенко, а кандидатом на должность главы фракции является Арахамия.

Читайте также: Пересчет голосов на последнем округе завершился - КИУ

По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий по спискам партий Слуга народа набрала 43,16% голосов избирателей, Оппозиционная платформа - За жизнь - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Европейская солидарность - 8,10%, Голос - 5,82%.

Таким образом, партия Слуга народа по партийным спискам получает 124 мандата, Оппозиционная платформа - За жизнь - 37, Батькивщина - 24, Европейская солидарность - 23, Голос - 17 мандатов.

Напишите нам
верховная рада Андрей Герус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 