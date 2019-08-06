У Зеленского назвали дату первого заседания Рады

Андрей Герус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первое заседание новоизбранного состава Верховной Рады состоится 3 сентября, после чего начнутся переговоры о кадровых назначениях. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Укринформ.

"Парламент соберется 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или другие. На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - сказал Герус.

5 августа сообщалось, что в Трускавце во время недельного обучения будущих депутатов от партии Слуга народа обсуждались кадровые назначения в Верховной Раде девятого созыва. По информации НВ, был составлен предварительный список кандидатур от Слуги народа на глав парламентских комитетов и во фракцию Слуга народа.

3 августа сообщалось, что партию Слуга народа после возможного назначения Разумкова на пост спикера Верховной Рады может возглавить Александр Корниенко, а кандидатом на должность главы фракции является Арахамия.

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По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий по спискам партий Слуга народа набрала 43,16% голосов избирателей, Оппозиционная платформа - За жизнь - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Европейская солидарность - 8,10%, Голос - 5,82%.

Таким образом, партия Слуга народа по партийным спискам получает 124 мандата, Оппозиционная платформа - За жизнь - 37, Батькивщина - 24, Европейская солидарность - 23, Голос - 17 мандатов.