Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.04.2019, 12:55

У Зеленского назвали эти выборы одними из самых чистых в Украине

У Зеленского назвали эти выборы одними из самых чистых в Украине - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Юрист штаба кандидата Владимира Зеленского отметил, что его команда "всю ночь скучала", что свидетельствует об отсутствии нарушений

Реклама
Реклама

Президетские выборы-2019 были одними из самых чистых выборов в истории Украины. Об этом на брифинге сообщил юрист штаба кандидата Владимира Зеленского Вадим Галайчук, передает корреспондент LIGA.net.

"Юристы прошлую ночь скучали. И это не может не радовать", - сказал он, имея ввиду, что им не пришлось отстаивать результаты выборов и оспаривать нарушения.

Реклама

По его словам, это признали все, кто наблюдал за выборами.

"Конечно, будем ждать еще официальных отчетов наших и международных наблюдателей. Но в принципе все сходятся на том, что системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, мы не видим. Надеемся, что это и есть новая эпоха... Что мы заложили новый тренд в тенденциях выборов, когда у основных игроков нет намерения добиться результатов путем фальсификаций", - отметил Галайчук.

На 08:26 Центральная избирательная комиссия обработала 90% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Зеленский набрал 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,5%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 