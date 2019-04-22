У Зеленского назвали эти выборы одними из самых чистых в Украине

Владимир Зеленский (фото - EPA)

Президетские выборы-2019 были одними из самых чистых выборов в истории Украины. Об этом на брифинге сообщил юрист штаба кандидата Владимира Зеленского Вадим Галайчук, передает корреспондент LIGA.net.

"Юристы прошлую ночь скучали. И это не может не радовать", - сказал он, имея ввиду, что им не пришлось отстаивать результаты выборов и оспаривать нарушения.

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По его словам, это признали все, кто наблюдал за выборами.

"Конечно, будем ждать еще официальных отчетов наших и международных наблюдателей. Но в принципе все сходятся на том, что системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, мы не видим. Надеемся, что это и есть новая эпоха... Что мы заложили новый тренд в тенденциях выборов, когда у основных игроков нет намерения добиться результатов путем фальсификаций", - отметил Галайчук.

На 08:26 Центральная избирательная комиссия обработала 90% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Зеленский набрал 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,5%.