У Зеленского несколько кандидатур в министры обороны

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность министра обороны. Об этом в кулуарах парламента сказал представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает Укринформ.

"У нас есть несколько претендентов. Окончательное слово - за президентом. Это исключительное право президента... Это будет реализовано немедленно", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что если бы парламент проголосовал за увольнение Степана Полторак с должности министра обороны, то новая кандидатура была бы внесена сразу же.

Ранее сегодня сообщалось, что комитеты парламента поддержали представления Зеленского на увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, однако комитет по нацбезопасности и обороне отказался увольнять Полторака.