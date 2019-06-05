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05.06.2019, 17:41

У Зеленского несколько кандидатур в министры обороны

У Зеленского несколько кандидатур в министры обороны - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Рассматривается несколько кандидатур, но кто именно - неизвестно

Президент Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность министра обороны. Об этом в кулуарах парламента сказал представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает Укринформ.

"У нас есть несколько претендентов. Окончательное слово - за президентом. Это исключительное право президента... Это будет реализовано немедленно", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что если бы парламент проголосовал за увольнение Степана Полторак с должности министра обороны, то новая кандидатура была бы внесена сразу же.

Ранее сегодня сообщалось, что комитеты парламента поддержали представления Зеленского на увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, однако комитет по нацбезопасности и обороне отказался увольнять Полторака.

 

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Теги: Владимир Зеленский, министр обороны
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