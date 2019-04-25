У Зеленского объяснили, как вернуть Крым и оккупированный Донбасс

Иван Апаршин (фото - скриншот видео)

Нынешний советник будущего главы государства по вопросам безопасности Иван Апаршин заявил, что в Украине есть специалисты, которые помогут стране вернуть себе временно оккупированные Россией Крым и Донбасс. Об этом он сказал в эфире канала СТБ.

Отвечая на вопрос, каким образом он видит возвращение Крыма, Апаршин сказал: "Могу вам гарантировать, что в Украине есть специалисты, которые сегодня могут планировать операцию вооруженных сил по возвращению Крыма и возвращению Донбасса".

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При этом он считает, что нет целесообразности в том, чтобы это происходило военным путем.

"Целесообразности, на мое усмотрение, таким образом нет. Давайте выполнять те договоренности, которые на сегодняшний день у нас есть. Я бы хотел, чтобы все-таки за столом переговоров были вовлечены США", - подчеркнул Апаршин, уточнив, что не может новоизбранный президент Украины "поменять все, что было до него".

24 апреля Апаршин заявил, что возможные переговоры тет-а-тет избранного президента Владимира Зеленского с лидером страны-оккупанта России Владимиром Путиным на тему Донбасса и Крыма - "проигрышный вариант" для Украины.

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