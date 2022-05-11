У Зеленского объяснили, почему нельзя назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз пока невозможно, поскольку это предполагает определенные этапы. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

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"Сейчас сказать, в какой день, месяц или год это произойдет, не сможет никто, потому что мы еще даже не начали переговоры. Мы идем поэтапно. Есть процедура вступления любой страны в ЕС", – сказал Жовква.

По его словам, на нынешнем этапе Украина передала две части опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС и ожидает на решение в конце мая.

"Сейчас мяч на стороне Европейской комиссии. Им нужно время. Мы ставим сроки до конца мая", – сказал замглавы ОП.

Он также обратил внимания, что сейчас ни одна страна в ЕС не выступает против членства Украины в ЕС, но сейчас стоит вопрос времени и над этим сейчас нужно работать.

По его словам, есть позитивные сигналы от главных стран, которые принимают ключевые решения в ЕС: лидеры Германии и Нидерландов заявили, что Украина может рассчитывать на статус кандидата в ЕС и на ускорения процедуры вступления в ЕС.

"Здесь абсолютно положительная тенденция, поэтому будем в дальнейшем усиливать ее", – отметили Жовква.

9 мая глава Бундестага призвала к ускоренному вступлению Украины в ЕС и выразила надежду, что процесс не продлится десятилетия.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Украине не надо давать пустых обещаний о скором вступлении в Евросоюз.

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Наталия Фреик

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