UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Зеленского объяснили, почему нельзя назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 08:11
У Зеленского объяснили, почему нельзя назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС - Фото
Игорь Жовква (Фото: скриншот видео)

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз пока невозможно, поскольку это предполагает определенные этапы. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Сейчас сказать, в какой день, месяц или год это произойдет, не сможет никто, потому что мы еще даже не начали переговоры. Мы идем поэтапно. Есть процедура вступления любой страны в ЕС", – сказал Жовква.

По его словам, на нынешнем этапе Украина передала две части опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС и ожидает на решение в конце мая.

"Сейчас мяч на стороне Европейской комиссии. Им нужно время. Мы ставим сроки до конца мая", – сказал замглавы ОП.

Он также обратил внимания, что сейчас ни одна страна в ЕС не выступает против членства Украины в ЕС, но сейчас стоит вопрос времени и над этим сейчас нужно работать. 

По его словам, есть позитивные сигналы от главных стран, которые принимают ключевые решения в ЕС: лидеры Германии и Нидерландов заявили, что Украина может рассчитывать на статус кандидата в ЕС и на ускорения  процедуры вступления в ЕС. 

"Здесь абсолютно положительная тенденция, поэтому будем в дальнейшем усиливать ее", – отметили Жовква.

  • 9 мая глава Бундестага призвала к ускоренному вступлению Украины в ЕС и выразила надежду, что процесс не продлится десятилетия.
  • Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Украине не надо давать пустых обещаний о скором вступлении в Евросоюз.  

Читайте также: Кулеба ответил Макрону: Если не получим статус кандидата в ЕС – нас пытаются обмануть

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в ЕС членство в ес офис президента
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 