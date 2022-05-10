UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не за десятилетия". Глава Бундестага призвала к ускоренному вступлению Украины в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 09:52
Бербель Бас (фото - ЕРА)

Глава Бундестага Бербель Бас призвала к ускоренному вступлению Украины в Европейский Союз, а не за десятилетия. Об этом она заявила в интервью ZDF после своего визита в Киев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она призвала ускорить процедуру вступления в ЕС для Украины, чтобы можно было увидеть реальную перспективу. По ее словам, для Киева очень важно иметь дорожную карту и график, чтобы понимать, когда и каким критериям надо соответствовать.

"Надеюсь, это не займет десятилетия… потому что в конце концов мы все хотим, чтобы Украина была принята в ЕС, чтобы сейчас дела пошли быстрее", — сказала Бас.

Глава Бундестага добавила, что украинцы хоть и устали, но все равно полны решимости защищать свой народ и страну.

"Они не сдаются и хотят вступить в ЕС", – добавила Бас.

Читайте также: Постараемся ответить на запрос Украины о кандидатстве в ЕС в начале лета – фон дер Ляйен

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС бундестаг членство бербель бас
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 