"Не за десятилетия". Глава Бундестага призвала к ускоренному вступлению Украины в ЕС

Глава Бундестага Бербель Бас призвала к ускоренному вступлению Украины в Европейский Союз, а не за десятилетия. Об этом она заявила в интервью ZDF после своего визита в Киев.

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Она призвала ускорить процедуру вступления в ЕС для Украины, чтобы можно было увидеть реальную перспективу. По ее словам, для Киева очень важно иметь дорожную карту и график, чтобы понимать, когда и каким критериям надо соответствовать.

"Надеюсь, это не займет десятилетия… потому что в конце концов мы все хотим, чтобы Украина была принята в ЕС, чтобы сейчас дела пошли быстрее", — сказала Бас.

Глава Бундестага добавила, что украинцы хоть и устали, но все равно полны решимости защищать свой народ и страну.

"Они не сдаются и хотят вступить в ЕС", – добавила Бас.

Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетия, если не изменить критерии членства.

Также глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине не стоит обещать быстрое членство в Евросоюзе.

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Марк Сировой

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