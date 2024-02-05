У Зеленского объяснили слова о фронте: Речь не шла о "патовой ситуации" – точность важна

Сергей Никифоров (Фото: ОП)

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI не говорил о "патовой" ситуации на фронте. Комментируя сухопутную часть операций, в частности, контрнаступление на юге президент описал это как "стагнацию", написал пресс-секретарь в Facebook.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Накануне глава государства дал интервью итальянскому телеканалу Rai1.

Там, в частности, он прокомментировал ситуацию на фронте. Относительно сухопутной составляющей "в войне на земле" его слова многие СМИ трактовали как "патовую ситуацию", которая "сформировалась из-за задержек с поставками техники". В то же время он отметил, что морские операции дали положительные результаты.

Никифоров подчеркнул, что точность формулировок важна. Пресс-секретарь призвал в будущем "внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы".

Он заявил, что говоря об итогах летних действий, Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией.

"Речь идет конкретно о контр наступательных действиях на юге. Это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как "патовую". Украина продолжит деоккупацию своих территорий", – акцентировал он.

Также он предоставил оригинал ответа президента Украины в интервью телеканалу RAI:

"Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект – мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматическая часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, – мы ее провели положительно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-чего. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки – это и есть просчет. Но, честно говоря, мы же не боремся просто с террористической организацией – мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире".

4 февраля Зеленский побывал на фронте в районе Работино (Запорожская область), где вручил государственные награды. Село было под российской оккупацией с марта 2022 года до конца августа 2023 года, когда его во время летней наступательной кампании освободили ВСУ. Оно остается на переднем крае фронта, за последний день там отбили одну атаку со стороны россиян.

Читайте также: Кэмерон о "тупике" в войне и сообщении Трампу: Наша экономика в 25 раз больше российской