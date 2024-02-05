У Зеленського пояснили слова про фронт: Не йшлося про "патову ситуацію" – точність важлива

Сергій Никифоров (Фото: ОП)

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RAI не говорив про "патову" ситуацію на фронті. Коментуючи сухопутну частину операцій, зокрема, контрнаступ на півдні президент описав це як "стагнацію", написав прессекретар у Facebook.

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Напередодні очільник держави дав інтерв'ю італійському телеканалу Rai1. Там, зокрема, він прокоментував ситуацію на фронті. Щодо сухопутної складової "у війні на землі" його слова багато ЗМІ трактували як "патову ситуацію", яка "сформувалася через затримки з постачанням техніки". Водночас він наголосив, що морські операції дали позитивні результати.

Никифоров наголосив, що точність формулювань важлива. Прессекретар закликав у майбутньому "уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи".

Він заявив, що говорячи про підсумки літніх дій, Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією.

"Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні. Це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову". Україна продовжить деокупацію своїх територій", – акцентував він.

Також він надав оригінал відповіді президента України в інтерв'ю телеканалу RAI:

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві й там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі".

4 лютого Зеленський побував на фронті в районі Роботиного (Запорізька область), де вручив державні нагороди. Село було під російською окупацією з березня 2022 року до кінця серпня 2023 року, коли його під час літньої наступальної кампанії звільнили ЗСУ. Воно залишається на передньому краї фронту, за останній день там відбили одну атаку з боку росіян.

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