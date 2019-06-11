У Зеленского объяснили, зачем объединили страницы в Facebook

Владимир Зеленский (фото - EPA)

Слияние страницы АП и страницы "За Зеленского" в Facebook направлено на "выравнивание баланса мнений в комментариях официальной страницы". Об этом заявила пресс-секретарь команды Зеленского Ирина Победоносцева, пишет УП.

По ее словам, освещение деятельности президента Владимира Зеленского в Facebook предусматривает "обеспечение максимального охвата без использования платных рекламных инструментов".

"Президентская гонка существенно усилила политизированность украинских интернет-пользователей, что негативно повлияло на страницу Администрации президента сразу же после инаугурации", – завила Победоносцева.

Она назвала объединение страниц "приглашением сторонников Зеленского присоединиться к странице АП".

Ранее сообщалось, что администратор страницы АП присоединил к ней 180 000 подписчиков страницы "За Зеленского".