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11.06.2019, 17:25

У Зеленского объяснили, зачем объединили страницы в Facebook

У Зеленского объяснили, зачем объединили страницы в Facebook - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Слияние страницы АП и страницы "За Зеленского" в Facebook было нужно ради "баланса мнений в комментариях", заявила пресс-секретарь команды Зеленского

Слияние страницы АП и страницы "За Зеленского" в Facebook направлено на "выравнивание баланса мнений в комментариях официальной страницы". Об этом заявила пресс-секретарь команды Зеленского Ирина Победоносцева, пишет УП

По ее словам, освещение деятельности президента Владимира Зеленского в Facebook предусматривает "обеспечение максимального охвата без использования платных рекламных инструментов".

"Президентская гонка существенно усилила политизированность украинских интернет-пользователей, что негативно повлияло на страницу Администрации президента сразу же после инаугурации", – завила Победоносцева.

Она назвала объединение страниц "приглашением сторонников Зеленского присоединиться к странице АП".

Ранее сообщалось, что администратор страницы АП присоединил к ней 180 000 подписчиков страницы "За Зеленского".

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Теги: Владимир Зеленский, ап, facebook
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