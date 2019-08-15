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У Зеленского ошибочная установка по войне - Бессмертный

У Зеленского ошибочная установка по войне - Бессмертный - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 12:18

Экс-переговорщик подчеркнул, что минский формат "необходимо делать или действенным, или же предлагать другие подходы"

Экс-переговорщик трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный считает, что у президента Владимира Зеленского есть "ошибочная установка" по гибридной войне в Донбассе. Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Я думаю, изначально у него существует ошибочное установка, Москва все может решить. У предыдущего президента была ошибочная установка, Берлин может решить за нас вопросы. Очень просто - надо просто бежать из-под давления минского формата. Его необходимо делать или действенным, или же предлагать другие подходы. Поэтому я и говорил о приостановлении работы в Минске до встречи лидеров в нормандском формате, которые не способны собраться почти три года", - подчеркнул Бессмертный.

Он считает, что если позиция Украины не будет жесткой, то Минск будет оставаться безрезультатным.

"Попытка убежать от решения вопроса не является решением вопроса. Когда идет война, не надо бояться принимать проблемы. Надо быть жестким и конструктивным и помнить, что от тебя зависят судьбы миллионов людей. Если ты решил стать президентом, то должен знать ответ на главный вопрос - войны и мира", - сказал Бессмертный.

  • 13 августа 2019 года президент уволил Бессмертного.
  • Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский отстранил Бессмертного от участия в минской переговорной группе потому, что Кучма и команда президента формируют "наиболее эффективную команду" для переговоров в Минске. 

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