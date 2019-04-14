У Зеленского отреагировали на дебаты Порошенко на Олимпийском

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 апреля на НСК Олимпийский, а сегодня проходил агитационный митинг Порошенко под стадионом. Об этом заявил спикер штаба Владимира Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича (Порошенко, - ред.) 19 апреля в 19:00 на Олимпийском. Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", - сказал он.

Реклама

Разумков указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.

"Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - подчеркнул он.

Спикер штаба также отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины.

"Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии "Общественного" по такому-то адресу - это свободная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно – закон пытаются подстроить под свои нужды", - пояснил Разумков.

14 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на дебаты на НСК Олимпийский. Порошенко позвал Зеленского завтра - на канал ICTV, а 19 апреля - на дебаты на Суспільне.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.