У Зеленского отреагировали на слова премьера Шмыгаля о поставках воды в Крым

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль "пока не в контексте Крыма". Об этом заявила заместитель постпреда президента в АР Крым Тамила Ташева в Facebook, комментируя его слова о возобновлении поставок воды на временно оккупированный Россией полуостров.
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"Мы будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды", - подчеркнула Ташева.
По ее словам, позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась: "Мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага".
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