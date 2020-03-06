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У Зеленского отреагировали на слова премьера Шмыгаля о поставках воды в Крым

У Зеленского отреагировали на слова премьера Шмыгаля о поставках воды в Крым - Фото
Тамила Ташева (Фото: пресс-служба президента)
06.03.2020, 10:49

Тамила Ташева подчеркнула, что позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - "никакой воды в Крым до полной деоккупации"

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль "пока не в контексте Крыма". Об этом заявила заместитель постпреда президента в АР Крым Тамила Ташева в Facebook, комментируя его слова о возобновлении поставок воды на временно оккупированный Россией полуостров.

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"Мы будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды", - подчеркнула Ташева.

По ее словам, позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась: "Мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага".

  • 5 марта Шмыгаль заявил, что хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым, поскольку неподача воды на полуостров приведет к гуманитарной катастрофе. Позже он уточнил свои слова, подчеркнув, что его тезис "потерялся в шуме студии".

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Арина Толина
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