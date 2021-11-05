У Зеленского посмотрели интервью Авакова. Советуют забыть о политике: "Былое недостижимо"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на вчерашнее интервью бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. В комментарии LIGA.net Подоляк заявил, что многие люди, которые ранее были во власти, пытаются вернуться, однако "былое недостижимо".

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Во вчерашнем интервью Аваков говорил о своих намерениях оставаться в политике, намекал на объединение с рядом деятелей, рассказал о конфликтах со "слугами" и подверг критике деятельность ОП и СНБО, которые "слишком много на себя берут".

Подоляк сравнил политику с наркотиком, которая "всегда затягивает". По его мнению, выстроенная до 2019 года (до избрания Владимира Зеленского президентом, – ред.) "теневая система" создавала "иллюзию всесилия" у тех, кто был при должностях, и они не могут забыть, как были премьерами, депутатами, министрами с "чрезвычайными полномочиями". Он уточнил, что речь идет не только об Авакове. Но теперь, как считает советник главы ОП, "система уже не вчерашняя, и былое недостижимо".

"Конечно, такие люди испытывают определенный дискомфорт и хотят вернуться. И, конечно же, у нас в Украине есть добрая такая традиция – ходить кругами по телеканалам, выхаживая возвращение былого влияния", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП отметил – будет жаль, если Аваков станет одним из тех, кто "тратит все свои эмоции на то, чтобы вернуться".

По мнению Подоляка, Авакову еще рано обращаться "за какой-то новой легитимностью" к обществу, так как он совсем недавно ушел из правительства, и украинцы еще не забыли его семилетний опыт на посту главы МВД.

13 июля 2021 года Аваков подал в отставку с должности министра внутренних дел. Он возглавлял МВД почти семь с половиной лет.

Вчера Аваков дал первое после отставки интервью. В нем он заявил, что "никуда не денется" из политики и хочет "сделать баланс", перечислив ряд персоналий, которые, по его мнению, могли бы объединиться.

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Оксана Житнюк , Марк Сировой

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