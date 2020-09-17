У Зеленского приняли к сведению критику назначения членов комиссии по отбору главы САП
На Банковой призвали "воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников дискуссии"
Офис президента "принял к сведению" критику постановления Рады о назначении представителей парламента в комиссию по проведению конкурса на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом сообщила пресс-служба ОП.
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Там отметили, что Рада приняла решение "вполне в пределах строгой процедуры и оживленной парламентской дискуссии".
"Офис президента принял это решение к сведению, как принял к сведению и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента", - сказано в сообщении.
В ОП согласны, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры, и отмечают, что для ее обеспечения законодательством предусмотрено все необходимое.
Вместе с тем на Банковой напомнили, что НАБУ в 2018 году требовало увольнения первого руководителя САП Назара Холодницкого из-за "высказываний, которые трактовались как несовместимые с занимаемой должностью". При этом Холодницкий прошел соответствующий конкурс. "Но, как оказалось впоследствии, даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности", - отметили в ОП.
"Поэтому призываем воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах", - говорится в сообщении.
- 16 сентября члены комитета по вопросам правоохранительной деятельности определились с кандидатами в конкурсную комиссию по избранию главы САП. В Центре противодействия коррупции отметили, что ими стали депутаты от Слуги народа, ОПЗЖ, Доверия и За будущее. В ЦПК заявили, что голосование за комиссию и кандидатов не соответствовало закону по избранию главы САП и нарушает условия безвиза с ЕС.
- 17 сентября, утром депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС.
- Позже в тот же день Рада все же назначила представителей парламента в комиссию.
- В США заявили, что они вместе с ЕС "приняли к сведению" решение Верховной Рады. В заявлении указано, что новоизбранная комиссия должна обеспечить прозрачный процесс выбора главы САП – от этого зависит дальнейшая поддержка правительства США.
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