У Зеленского сказали, с кем он встретится и чего ждет от Брюсселя

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Стало известно, с кем президент Владимир Зеленский встретится завтра в Брюсселе и что ожидает услышать от руководства ЕС и НАТО. Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она напомнила, что 4 июня состоится первый зарубежный визит Зеленского - в Брюссель. Ожидается, что президент Украины встретится с руководством ЕС и НАТО - генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского совета Дональдом Туском, президентом Польши Анджеем Дудой и председателем европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

"Владимир Зеленский хочет еще раз подтвердить то, что... Украина неизменно следует европейскому и евроатлантическому курсу, а также рассказать о том, что мы все-таки продолжаем коренные реформы, в частности, бескомпромиссную борьбу с коррупцией", - подчеркнула она.

"Взамен... президент хочет услышать еще раз, что Европейский Союз поддерживает Украину в дальнейшей борьбе против российской агрессии, а также хочет услышать о том, что мы можем ожидать финансовой, технической помощи во внедрении тяжелых реформ", - сказала она.

Ранее сегодня сообщалось, что встреча Зеленского и Дуды состоится в представительстве Польши при ЕС. Министр канцелярии президента Польши назвал это символичным, поскольку "Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины".