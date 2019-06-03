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03.06.2019, 16:51

У Зеленского сказали, с кем он встретится и чего ждет от Брюсселя

У Зеленского сказали, с кем он встретится и чего ждет от Брюсселя - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

У президента запланированы встречи с руководством ЕС и НАТО

Стало известно, с кем президент Владимир Зеленский встретится завтра в Брюсселе и что ожидает услышать от руководства ЕС и НАТО. Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она напомнила, что 4 июня состоится первый зарубежный визит Зеленского - в Брюссель. Ожидается, что президент Украины встретится с руководством ЕС и НАТО - генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского совета Дональдом Туском, президентом Польши Анджеем Дудой и председателем европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

"Владимир Зеленский хочет еще раз подтвердить то, что... Украина неизменно следует европейскому и евроатлантическому курсу, а также рассказать о том, что мы все-таки продолжаем коренные реформы, в частности, бескомпромиссную борьбу с коррупцией", - подчеркнула она.

"Взамен... президент хочет услышать еще раз, что Европейский Союз поддерживает Украину в дальнейшей борьбе против российской агрессии, а также хочет услышать о том, что мы можем ожидать финансовой, технической помощи во внедрении тяжелых реформ", - сказала она.

Ранее сегодня сообщалось, что встреча Зеленского и Дуды состоится в представительстве Польши при ЕС. Министр канцелярии президента Польши назвал это символичным, поскольку "Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины".

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Теги: Владимир Зеленский, брюссель
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